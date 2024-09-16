Рудковская нелесно высказалась о некоторых россиянках

Знаменитость возмущают комментарии в свой адрес

Продюсер Яна Рудковская высказала свое возмущение поведением некотрых россиянак, которые могут позволить себе обзывать женщин старше 45 лет "бабками". По ее словам, такие россиянки представляют собой "недалеких мымр".

Рудковская отметила, что во Франции так никто не может обратиться к женщине, в отличие от России. Она же не так давно получила несколько едких комментариев, когда выложила фотографию в купальнике.

"Тупость этих несчастных людей (кстати, в основном так говорят малолетние девицы или тридцатипятилетние дамы небольшого ума) состоит в том, что они, когда пишут или говорят подобные вещи, не понимают, насколько выглядят нелепыми", – написала продюсер.

Супруга Плющенко утверждает, что дикриминация людей по возрасту ужасна и отвратительна, поскольку стареют абсолютно все люди. И рано или поздно каждая из тех, кто позволяет себе подобные оскорбления, столкнется с последствиями возраста.

Ранее Рудковская объяснила, почему не смотрит на себя в зеркало.