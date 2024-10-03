Адвокат заявила, что дочь Успенской завербовали на Украине

Дочь Успенской завербовали на Украине
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Девушка не выходит с родными на связь

Несколько дней о дочери Любови Успенской ничего не слышно. Мать не может связаться с девушкой, ее местонахождение неизвестно. По подозрениям родственников и адвокатов, Татьяна Плаксина могла стать жертвой поездок артистки с концертами в ЛНР и ДНР.

Адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы Успенской, утверждает, что дочь знаменитости могли завербовать украинские спецслужбы.

"У нас были предпосылки и знаки, что поездки Успенской не пройдут даром, но не знали, что из-за Татьяны", – говорит она.

Также правозащитник допускает, что Плаксину могли развести украинские мошенники, которые последние два с половиной года активно названивают российским гражданам.

Сейчас дочь артистки не отвечает на звонки. Родственники полагают, что ее могли заставить уехать из столицы и отключить телефон, приказав ждать дальнейших указаний. Подобные случаи в России уже происходили. Некоторое время назад злоумышленники по телефону заставили мать советника сенатора Силкиной уйти из дома и скрываться. Женщину искали несколько дней.

Сама Успенская допускает, что Плаксину могли найти и дилеры, с которыми она раньше общалась. 

"Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы", – говорит знаменитость.

Ранее стало известно, что артистка выступила на торжестве у гражданки Украины.

Источник: Mash

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