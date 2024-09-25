Успенская выступила на свадьбе у украинской блогерши

Успенская внезапно поработала на украинку: деньги не пахнут
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Многих поступок певицы удивил

Недавно знаменитая российская исполнительница Любовь Успенская поделилась в социальных сетях кадрами со свадебного торжества, на котором выступала с песнями для молодоженов. Для звезды такого уровня это событие само по себе не кажется чем-то особенным – певица давно привыкла радовать гостей на частных мероприятиях. Однако вскоре появились интересные подробности: невеста оказалась гражданкой Украины.

Этот факт сам по себе вызвал повышенное внимание в социальных сетях. Но ситуация приобрела еще большее звучание, когда в блоге невесты обнаружилась фотография, на которой она позирует в футболке с резкой политической надписью. Текст этой надписи весьма провокационный, так что цитировать его неуместно.

Возник вопрос: как Успенская, известная певица с опытом на международной арене, могла оказаться в такой неоднозначной ситуации. Многие поклонники предположили, что артистка, как профессионал, скорее всего, не вникала в политические взгляды своих заказчиков, ведь ее работа – это пение, а не обсуждение актуальной повестки.

Однако это не помешало множеству пользователей интернета усомниться в любимой певице и вспомнить известную присказку "деньги не пахнут", многие также переживают о том, как подобное сотрудничество отразится на репутации звезды.

К слову, недавно известная балерина Анастасия Волочкова неожиданно набросилась на дочку Успенской.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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