Источники сообщили о разводе SHAMAN

Появились сообщения о разводе SHAMAN
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Артист вошел в число знаменитостей, которые пережили крах семьи в 2024 году

Объявленный в России Год семьи, на удивление, стал невероятно богатым на громкие звездные разводы. Вслед за желающими рассторгнуть брак Алсу, Бакальчуками, Шнуровым, Бондарчуками добавился и артист SHAMAN. По слухам, его отношения с супругой Еленой Мартыновой тоже подошли к концу.

Источники утверждают, что Ярослав вместе с женой уже находятся в бракоразводном процессе. Что стало причиной – не сообщается.

Слухи о том, что их отношения не выдержали испытания медными трубами, ходят в последнее время довольно часто. Свадебное кольцо артист перестал носить еще в апреле, но тогда он объяснял, что сделал это, поскольку боится потерять его во время выступлений, на которых слишком активно двигается.

При этом у публики вызывали большие вопросы его заигрывания с некоторыми дамами на красных дорожках. Например, SHAMAN целовал в шею певицу Mia Boyka. Позже девушка признавалась, что не ожидала такого поступка от коллеги, поскольку они даже не знакомы лично.

Ранее в интервью Ярослав признавался, что считает свою жену Елену самым близким другом. Ее он называл единственным человеком, который верил в его успех до самого конца. По слухам, именно Мартынова приложила массу усилий для того, чтобы о SHAMAN услышала вся Россия.

Источник: Telegram • Требует проверки
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