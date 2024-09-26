Источники сообщили о разводе SHAMAN

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Объявленный в России Год семьи, на удивление, стал невероятно богатым на громкие звездные разводы. Вслед за желающими рассторгнуть брак Алсу, Бакальчуками, Шнуровым, Бондарчуками добавился и артист SHAMAN. По слухам, его отношения с супругой Еленой Мартыновой тоже подошли к концу.
Источники утверждают, что Ярослав вместе с женой уже находятся в бракоразводном процессе. Что стало причиной – не сообщается.
Слухи о том, что их отношения не выдержали испытания медными трубами, ходят в последнее время довольно часто. Свадебное кольцо артист перестал носить еще в апреле, но тогда он объяснял, что сделал это, поскольку боится потерять его во время выступлений, на которых слишком активно двигается.
При этом у публики вызывали большие вопросы его заигрывания с некоторыми дамами на красных дорожках. Например, SHAMAN целовал в шею певицу Mia Boyka. Позже девушка признавалась, что не ожидала такого поступка от коллеги, поскольку они даже не знакомы лично.
Ранее в интервью Ярослав признавался, что считает свою жену Елену самым близким другом. Ее он называл единственным человеком, который верил в его успех до самого конца. По слухам, именно Мартынова приложила массу усилий для того, чтобы о SHAMAN услышала вся Россия.
Варшава выдвинула Москве резкие обвинения
Москва решила выполнить данное обещание