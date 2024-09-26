Добрынин госпитализирован с подозрением на третий инсульт

Добрынин попал в больницу: состояние тяжелое
Вячеслав Добрынин. Фото: АГН "Москва"
Медики пытаются спасти композитора

Знаменитого артиста Вячеслава Добрынина госпитализировали в одну из московских клиник. По сообщениям источников, у него подозревают третий инсульт. 

Сейчас 78-летний певец находится в тяжелом состоянии. Врачи не могут дать прогнозы по его выздоровлению, но стараются делать все возможное для спасения знаменитости.

Известно, что в последнее время Добрынин практически не появлялся на публике. Он с трудом мог передвигаться после перенесенных инсультов, ему присвоили инвалидность, однако композитор утверждал, что недееспособным себя не считает. Его лечением и жизнеобеспечением в последнее время занимались члены семьи.

Еще в апреле артист рассказывал, что из-за своей болезни ощущает себя неполноценным человеком.

"В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже", – заявлял он.

Ранее Лев Лещенко рассказывал, что состояние Добрынина оставляет желать лучшего. Исполнителю после перенесенных инсультов тяжело произносить слова.

Источник: SHOT
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