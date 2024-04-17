Певец SHAMAN объяснил, почему больше не носит обручальное кольцо

Артист объяснил, почему пошел на такой шаг

Певец Ярослав Дронов в последнее время часто появляется на публике без обручального кольца. Это спровоцировало слухи, что в его браке с Еленой Мартыновой не все гладко. SHAMAN решил сам прокомментировать ситуацию и расставить все точки над i.

В недавнем интервью артист рассказал, что он не носит свадебный аксессуар, поскольку боится потерять его во время своих выступлений. График Ярослава расписан очень плотно, поэтому и кольцо в таких условиях надевать нет смысла.

"Я не ношу никогда ни кольца, ни браслеты. На концерте я очень динамично себя веду, и все это всегда отрывается, отскакивает", – пояснил он.

SHAMAN также прокомментировал новости о том, что он вошел в список самых высокооплачиваемых звезд российской эстрады. По его словам, нельзя так однозначно судить о заработках артистов, ведь не все знают, сколько при этом приходится тратить на организацию собственных выступлений.

Ранее Леонид Агути рассказал, что на самом деле произошло во время съемок "Песни года". Тогда появились слухи, что между исполнителями случилась перепалка.