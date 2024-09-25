Какие знаки зодиака чаще оказываются плохими друзьями: нельзя положиться

Какие знаки зодиака чаще оказываются плохими друзьями: нельзя положиться
Фото: www.unsplash.com
Дружба – целое искусство

Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака могут оказаться менее надежными в дружбе, и вот несколько из них.

Козероги часто обладают изменчивым характером. Их настроение и интересы могут меняться очень быстро, что делает их непостоянными друзьями. Козероги могут забывать о важных встречах и не всегда следовать своим обещаниям.

Стрелец известен своей любовью к свободе и приключениям. Иногда это приводит к тому, что они не уделяют достаточного внимания своим друзьям, так как предпочитают новые впечатления. Их склонность к легкомысленности может вызывать разочарование у тех, кто рассчитывает на поддержку.

Водолей может казаться холодным и отстраненным. Хотя они ценят дружбу, независимый характер иногда мешает им углублять отношения. Водолеи могут не всегда быть доступны, когда их друзьям нужна помощь.

Рыбы могут быть чрезмерно чувствительными и склонными к манипуляциям. Их эмоциональные перепады часто усложняют дружеские отношения, и друзья могут чувствовать себя истощенными после общения с ними.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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