Политолог Бовт назвал причину закрытия Comedy Club

"Дошутились": названа причина закрытия Comedy Club
Кадр Comedy Club, ТНТ
Есть несколько версий, почему было принято подобное решение

Накануне начала нового сезона юмористического шоу Comedy Club его продюсеры сообщили о закрытии передачи спустя 20 лет эфира. Финальный выпуск выйдет на ТНТ в пятницу, 20 сентября. При этом представители проекта отказались объяснять причину закрытия шоу – ранее оно было самым рейтинговым на телеканале и приносило основную часть рекламной прибыли.

Политолог Георгий Бовт высказался о решении продюсеров Comedy Club. Он полагает, что причина закрытия передачи заключается в том, что сейчас в стране неподходящее время для шуток. Особенно, таких, которые говорят там юмористы.

"Не время для шуток. Тем более таких "ниже плинтуса", как в этом проекте. НО иногда и у них проскакивает "на грани". Дошутились", – написал он.

До этого новым креативным продюсером шоу назначили юмориста Гарика Харламова. В одном из интервью он заявлял, что намерен полностью пересмотреть текущий формат Comedy Club и переделать его в следующем сезоне. Не исключено, что новость о закрытии шоу может быть частью пиар-компании для привлечения интереса зрителей перед очередным перезапуском.

Источник: Telegram

"Никто не потерпит": что известно о перевороте в Киеве

Ситуация на Украине накаляется

Армения обвинила Россию в попытке госпереворота

Ереван задержал троих человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей