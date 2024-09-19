Политолог Бовт назвал причину закрытия Comedy Club

Есть несколько версий, почему было принято подобное решение

Накануне начала нового сезона юмористического шоу Comedy Club его продюсеры сообщили о закрытии передачи спустя 20 лет эфира. Финальный выпуск выйдет на ТНТ в пятницу, 20 сентября. При этом представители проекта отказались объяснять причину закрытия шоу – ранее оно было самым рейтинговым на телеканале и приносило основную часть рекламной прибыли.

Политолог Георгий Бовт высказался о решении продюсеров Comedy Club. Он полагает, что причина закрытия передачи заключается в том, что сейчас в стране неподходящее время для шуток. Особенно, таких, которые говорят там юмористы.

"Не время для шуток. Тем более таких "ниже плинтуса", как в этом проекте. НО иногда и у них проскакивает "на грани". Дошутились", – написал он.

До этого новым креативным продюсером шоу назначили юмориста Гарика Харламова. В одном из интервью он заявлял, что намерен полностью пересмотреть текущий формат Comedy Club и переделать его в следующем сезоне. Не исключено, что новость о закрытии шоу может быть частью пиар-компании для привлечения интереса зрителей перед очередным перезапуском.