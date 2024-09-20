Шура рассказал про свои похороны в роскошном двухкамерном гробу

Артист всегда эпатировал публику

Многие творческие люди заранее задумываются о том, как пройдут их проводы в последний путь. К примеру, оказалось, что у знаменитого исполнителя Шуры уже есть солидный гроб с роскошной отделкой.



Все дело в том, что певец Александр Медведев (настоящее имя знаменитости) в конце прошлого года перенес инсульт. Несмотря на серьезность заболевания, артист начал восстанавливаться, однако многие его близкие не были уверены в том, что он полностью поправится. Дошло до того, что один из друзей певца даже решил сделать необычный подарок, который вызвал удивление и смешанные чувства – он преподнес артисту гроб.

Как стало известно, последнее пристанище выполнено по высшему разряду и представляет собой двухкамерный саркофаг. Это означает, что конструкция предусматривает улучшенные условия захоронения. Друг артиста, который является видным предпринимателем, решил создать этот подарок специально для Шуры, возможно, так он проявил заботу или же своеобразное чувство юмора.

Как бы там ни было, чтобы не пугать окружающих раньше времени, он выставил саркофаг на продажу с пометкой "забронировано", давая понять, что гроб в случае чего уже принадлежит артисту, но не предназначен для использования в ближайшее время.

Сам же Шура воспринял подарок с благодарностью и подчеркнул, что любит гулять по кладбищу, так как чувствует себя там расслабленным.

К слову, ранее стало известно о скандальной отмене концертов Шуры в России.