Какие продукты снижают уровень холестерина и предотвращают деменцию

Они благоприятно влияют на здоровье

Врачи давно установили, что люди с высоким уровнем плохого холестерина чаще страдают от болезни Альцгеймера. Довольно часто на это сказывается питание, которое ведет человек. Однако есть несколько продуктов, которые существенно помогают в борьбе с холестериновыми отложениями.

К ним относятся авокадо, ячмень, миндаль, кофе, бобовые. Они нормализуют уровень холестерина в крови и занимаются профилактикой развития Альцгеймера.

Как объясняют медики, в некоторых содержатся жиры, которые повышают уровень хорошего холестерина. Другие продукты способствуют выведению плохого. А некоторые напитки благоприятно сказываются на когнитивных функциях человека.

Когда речь идет о повышенном риске развития деменции, то лучше забыть о злоупотреблении алкоголем. Можно позволить выпить совсем немного, не больше бокала – это поможет в борьбе с холестерином и улучшит общее состояние человека.