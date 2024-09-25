Довольную Самбурскую с задранной юбкой и мужчиной между ног засняли на видео

Знаменитость показала пикантные кадры со съемок

Настасья Самбурская регулярно делится с поклонниками в соцсетях подробностями своих профессиональных будней. Знаменитость, которая не стесняется смеятся над собой, порой предстает в довольно провокационных образах и позах, стремясь развеселить народ. Одна из ее последних публикаций вызвала восторг у публики.

Актриса показала на видео, как проходят съемки в одном из проектов. Она уместилась в небольшом проеме, широко раздвинув ноги в короткой юбке и засветив трусы. В этот момент между ее ног находился мужчина, который тоже принимал участие в сцене, а оператор пристроился сбоку. Сама Настасья в этот момент была очень довольна и не скрывала восторга от позы, которую ей пришлось занять для съемок.

"Вот так снимаются эти сцены", – написала она.

Публика в соцсетях посмеялась с неожиданной публикации Самбурской, отметив, что выдержать подобное смогли бы не все. Некоторые заявили, что им лежать в такой позе было бы неловко, но работа актера, видимо, требует большей раскрепощенности.

Ранее Настасья Самбурская сообщила, что выходит замуж. Имя своего избранника она держит в секрете, но отмечает, что он не является представителем творческой профессии.