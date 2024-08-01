Волочкова продала 22 квартиры из-за долга бывшего супруга Вдовина

Артистка была вынуждена расстаться с недвижимостью

Популярная танцовщица Анастасия Волочкова славится бурной личной жизнью. При этом артистка не стесняется откровенно рассказывать о том, с какими испытаниями ей довелось столкнуться в жизни. Так, оказалось, что из-за подлости и несостоятельности возлюбленного звезде пришлось продать целых 22 квартиры.



Неприятная ситуация произошла в то время, когда Волочкова была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным. Мужчина пользовался бесконечным доверием артистки и не стеснялся занимать у нее крупные суммы денежных средств. Однажды возлюбленный уговорил балерину дать ему в долг 3,5 миллиона долларов под высокие проценты. Однако, когда пришло время платить по счетам, мужчина оказался не в состоянии сделать это.

Волочкова сообщила, что несколько раз писала на бизнесмена заявления, однако после его слезных уговоров всегда отзывала иски. В конце концов звезде надоела эта ситуация, и она предложила мужчине расплатиться с ней недвижимостью. Тогда Вдовин занимался инвестированием в жилые объекты в Астраханской области. В итоге он переписал на Волочкову 22 квартиры.

Жилые метры начали возводить еще в 2009-м году, однако сдали дом только в 2019-м. В итоге артистка решила продать все 22 квартиры, чтобы закрыть долг бывшего мужа.

"Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, "коммуналка"… И я была вынуждена их продать", – поделилась своими проблемами балерина.

К слову, ранее Анастасия Волочкова объявила о полном отказе от алкоголя.