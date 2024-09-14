Волочкова публично оскорбила дочь Успенской

Между звездами пробежала черная кошка

Популярная танцовщица Анастасия Волочкова неожиданно высмеяла Татьяну Плаксину, дочь известной певицы Любови Успенской. В своем блоге балерина опубликовала фотографию, на которой Плаксина изображена в период после того, как она упала с велосипеда и повредила зубы. Волочкова сопровождала фото язвительными комментариями, назвав девушку "несчастной ведьмой".

Это заявление вызвало бурю негодования среди подписчиков и поклонников Плаксиной. Многие посчитали комментарии танцовщицы неуместными и жестокими, особенно учитывая, что Татьяна пережила серьезные травмы и долгий период восстановления после падения. Некоторые комментаторы подчеркнули, что публичные личности должны проявлять больше такта и уважения по отношению к чужим проблемам.

Сама молодая певица пока не отреагировала на этот выпад, а Любовь Успенская также воздерживается от комментариев. Тем не менее, ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, люди строят догадки на тему того, что же могло произойти между звездами.