Карл III начал тайную операцию по возвращению принца Гарри в семью

Карл III начал тайную операцию по возвращению принца Гарри в семью
Принц Гарри. Фото: DFID / wikimedia.org
Ситуация осложняется враждебным настроем Уильяма к брату

Источники сообщают, что Карл III ведет тайные переговоры, желая вернуть своего младшего сына обратно в королевскую семью. Помогает ему в этом невестка Кейт Мидлтон. Однако, несмотря на их усилия, есть одна сложность – принц Уильям по-прежнему не хочет ничего слышать о брате.

Несмотря на продолжающуюся семейную вражду, свергнутый герцог Сассекский неожиданно появился в церкви Святой Марии в Норфолке, Англия, 29 августа на панихиде в честь своего дяди, лорда Роберта Феллоуза. Гость мероприятия заявил, что 40-летний Гарри открыто избегал 42-летнего Уильяма, хотя они сидели рядом друг с другом.

"Большинство людей были поражены приездом Гарри. Можно было сказать, что он был очень рад всех видеть", – говорят очевидцы.

Источник утверждает, что Кейт и Карл работают над планом действий, чтобы понять, смогут ли они прийти к компромиссу в интересах мира. Но это им дается нелегко.

Не так давно Гарри отказался от работы с английскими советчиками, сделав выбор в пользу британских специалистов, которые имеют "старую закалку". Сообщается, что он намерен побороть свою гордость и загладить вину перед родными.

Источник: Radar

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