Семья Милохина бежит из Анапы после поджога дома

Родственники блогера сталкиваются с угрозами

Несколько дней назад неизвестные кинули коктейль Молотова в дом приемных родителей известного блогера Дани Милохина. Вместе с этим на участок забросили записку с посланием, в котором требовали, чтобы знаменитость отправился в армию, а его семья – в ад. По словам отца тиктокера, это не первый раз, когда они получают угрозы.

После случившегося родственники Милохина практически перестали спать по ночам, ведя дежурство. Известно, что чудом после инцидента не загорелся жилой дом. Блогер, по словам отца Дмитрия Тюленева, поддерживает с ними отношения, очень переживает и старается помогать удаленно, но возвращаться в страну из-за этого не планирует.

Тем не менее, спустя несколько дней стресса, семья Милохина приняла решение уехать из Анапы насовсем. Тюленев, его жена и трое детей намерены бежать прочь, поскольку боятся расправы. Из-за угроз сводные братья и сестры знаменитости перестали ходить в школу.

"Мужчина говорит: жить в Анапе все равно не нравилось, пора переезжать. Куда – не говорит ради безопасности", – сообщает Mash.

Сам Милохин сейчас находится в Дубае, но периодически он катается по миру, чтобы принимать участие в спортивных соревнованиях. В последнее время он активно развивает карьеру боксера.