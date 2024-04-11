Милохина хотят объявить в розыск из-за уклонения от службы

Знаменитости может грозить лишение свободы до двух лет

Блогеру Дане Милохину снова пришла повестка в военкомат. Ее прислали по месту регистрации в Красногорске. Как известно, парня давно нет на месте, он переезжает из ОАЭ в Тайланд и обратно, где сейчас занимается своей спортивной карьерой.

В результате в Военный комиссариат МО обратился общественник Георгий Солдатов с просьбой объявить Милохина в розыск из-за уклонения от службы. По его мнению, знаменитость намеренно уехал из страны, чтобы не отдавать свой воинский долг.

Адвокат Сергей Жорин утверждает, что перед отъездом из России блогер должен был пройти процедуру снятия с воинского учета. Если этого не произошло, то, согласно новому законодательству, ему может грозить ответственность.

"В самом неблагоприятном варианте Милохин может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", которая предусматривает лишение свободы до двух лет", – рассказал правозащитник.

Если придется инициировать дело в отношении блогера, то это в перспективе может закрыть ему возвращение в Россию.

При этом Милохин в своих интервью утверждает, что хотел бы как можно скорее снова оказаться на родине, но пока сделать этого не может из-за сложившейся ситуации и желания развить свою мировую спортивную карьеру.