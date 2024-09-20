Названа причина неожиданной смерти сына Понаровской

Криминального подтекста правоохранители не обнаружили

Сын Ирины Понаровской скончался на 40-ом году жизни. Тело Энтони Рода нашла его супруга Анна в ванной посреди ночи. По ее словам, мужчина любил перед сном принимать контрастный душ. Правоохранители считают, что это могло стать причиной его смерти.

Жена Энтони рассказала, что все члены семьи поужинали вечером как обычно, потом разошлись по своим комнатам. Ближе к одиннадцати они решили отправиться спать, а сын Понаровской пошел в душ и больше оттуда не выше.

Анна говорит, что она нашла мужа примерно в пять утра, когда услышала, что ванной течет вода. Зашла посмотреть – а там Энтони без признаков жизни.

Предположительно, сын Понаровской умер из-за сердечной недостаточности. Хотя его жена говорит, что никаких признаков недуга у него не было.

"Он вообще был крепким мужчиной. Алкоголь не употреблял вообще уже два с половиной года", – поделилась Анна.

Правоохранители также утверждают, что гибель Энтони не носит криминальный характер.