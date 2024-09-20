СМИ выяснили, как живет теледоктор Геннадий Малахов

Лечение мочой и керосином: куда пропал Малахов
Керосин. Фото: Burger. Собственная работа, Общественное достояние/wikimedia.org
Телеведущий всегда пользовался популярностью

Сегодня, 20 сентября, известный телеведущий и популяризатор народной медицины Геннадий Малахов отмечает свой 70-летний юбилей. Уже несколько десятилетий его имя ассоциируется с нетрадиционными методами оздоровления, которые он активно продвигал на телевидении и в интернете. При этом уже достаточно давно о знаменитости практически ничего не слышно, звезда буквально пропала со всех радаров.

Впервые интерес к народной медицине у Малахова возник в молодости, когда он начал изучать различные методы альтернативного лечения. Впоследствии он стал известен благодаря своему шоу, где предлагал использовать весьма необычные способы лечения, такие как употребление мочи и керосина.

Звездный ведущий уверял, что выпаривание урины делает ее полезной, резко повышая концентрацию важных для организма элементов – такую жидкость он предлагал пить. Что касается керосина, по мнению теледоктора, им нужно смазывать больные миндалины. Разумеется, такие советы вызывали скепсис в научных кругах.

Как бы там ни было, сегодня звезда продолжает активно заниматься просветительской деятельностью в области нетрадиционной медицины, несмотря на завершение его телевизионной карьеры. Он проживает в Каменске-Шахтинском, где построил большой дом с собственной библиотекой. По словам самого ведущего, гонорары, которые он получал на телевидении, не позволили ему приобрести квартиру в Москве, однако строительство дома он считает своим достижением.

Мужчина по-прежнему пропагандирует различные методы оздоровления, многие из которых вызывают споры среди медицинских специалистов. Его YouTube-канал пользуется популярностью среди поклонников нетрадиционной медицины, а на его личном сайте существует раздел "интернет-магазин", где можно приобрести разнообразные товары, связанные с народным лечением. В ассортименте магазина представлены мази, масла, настойки, экстракты трав и даже "лечебные" магниты, которые якобы помогают улучшить здоровье.

К слову, ранее стало известно, как живет звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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