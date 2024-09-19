Матвиенко пошутила про пейджеры после взрывов в Ливане

Матвиенко выдала уморительный анекдот про пейджер
Валентина Матвиенко. Кадр видео из соцсетей
Зрители благоприятно восприняли ее высказывание

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время женского форума в Санкт-Петербурге решила развлечь собравшуюся публику легкой шуткой на злободневную тему. Она отметила, что увидела ее в интернете и захотела поделится со всеми.

Разговаривая о безопасности гаджетов и вредоносной западной повестке, политик высказалась о ситуации с пейджерами.

"Жена неожиданно мужу на день рождения подарила пейджер", – сказала она, вызвав громкий смех в зале.

Ее поддежрала Маргарита Симоньян, которая заявила, что изначально женщина планировала презентовать одеколон, но почитала новости и передумала.

Россия категорически осудила атаку с портативными средствами связи в Ливане. В Москве отметили, что она представляет собой грубое нарушение суверенитета страны и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия. 

По последним данным, жертвами стали около 30 человек. Несколько тысяч имеют ранения различной степени тяжести.

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