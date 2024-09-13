Сбежавшая из России Теона Дольникова вернулась в Москву ради работы

Ранее звезда заявляла, что жить в нашей стране – "неуважение к людям"

Грандиозный скандал разворачивается вокруг московских театров. Неожиданно на работу в российскую столицу вернулась известная актриса Теона Дольникова. Еще совсем недавно дамочка сидела в Грузии и оттуда поливала грязью родную страну.



Актриса покинула Россию в 2022 году после начала боевых действий в соседнем государстве и попыталась обосноваться в Грузии, откуда открыто высказывала негативное мнение о России. Надо полагать, отсутствие востребованности за рубежом заставило артистку вернуться в родную страну.

Ранее знаменитость заявляла, что не видит возможности оставаться в России, считая это "неуважением к людям". Ее высказывания вызвали широкий резонанс и резкую критику со стороны россиян.

Однако, судя по всему, жизнь за границей не принесла Теоне желаемых результатов, особенно в плане профессиональной деятельности. Актриса явно не смогла реализовать свои творческие амбиции в Грузии. Это, вероятно, и стало причиной ее возвращения в Москву.

Теперь Дольникова снова активно участвует в театральной жизни столицы. Она задействована в ряде спектаклей московских театров. Тем не менее, остается открытым вопрос о том, как публика воспримет ее возвращение, учитывая предыдущие заявления.

К слову, ранее схваченный в России беглый комик вышел на связь из СИЗО.

