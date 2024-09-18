Бывший муж публично обратился к дочке Шойгу в день рождения дочери

Бывший публично обратился к дочке Шойгу в важный день
Ксения Шойгу. Фото: соцсети
Пара давно в разводе

Известный блогер Алексей Столяров во многом прославился благодаря тому, что успел побывать зятем теперь уже бывшего руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу. Брак с Ксенией быстро распался, однако бывшие возлюбленные продолжают общаться ради общей дочери Миланы. Парень обратился к экс-супруге в важный для обоих день – день рождения их ребенка.

Таким образом, дочка секретаря Совета безопасности и бывший муж вновь встретились на праздновании дня рождения их общей дочери. Хотя пара уже давно в разводе, Столяров пришел поздравить девочку с ее трехлетием. В своем блоге Алексей поделился моментами этой встречи, опубликовав несколько фотографий с праздника.

В одном из постов Столяров поблагодарил Ксению Шойгу за рождение их ребенка, отметив важность этой встречи для него. На празднике присутствовали только близкие друзья и родные, а торт к празднику испекла Ксения, что добавило событию особую домашнюю атмосферу.

Фото: соцсети

Хотя отношения между бывшими супругами остаются официально завершенными, их встреча на праздновании дня рождения дочери показала, что они поддерживают связь ради ребенка. Подписчики Столярова положительно восприняли эту новость, оставив множество теплых комментариев и пожеланий в адрес маленькой именинницы.

К слову, ранее стало известно о противоречиях между Кремлем и Шойгу.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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