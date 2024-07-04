Каневский рассказал о жизни Клары Новиковой на фоне скандалов

Брошена в доме престарелых? Как живет Клара Новикова после своих слов об СВО
Клара Новикова. Фото: АГН "Москва"
Друг расскрыл правду о происходящем с юмористкой

Артистка украинского происхождения Клара Новикова после череды скандалов вокруг своей персоны живет отличную жизнь. Об этом рассказал актер Леонид Каневский, опровергнув слухи о нахождении юмористки в доме престарелых и ее проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

По его словам, 77-летняя артистка чувствует себя просто отлично. Она продолжает работать в театре и находится в хорошей творческой форме. Каневский отметил, что Новикова является хорошей драматической актрисой, а все спекуляции не тему ее жизни – неправда.

"Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит, Ну мерзавцы!" – возмущается он.

Ранее в последнем интервью Клара Новикова заявила, что не может высказать все, что думает о происходящем между Россией и Украиной. При этом она надеется, что властьимущим хватит мудрости, чтобы заключить мир как можно скорее.

Ее высказывания прокомментировал комик Александр Морозов, который призвал артистку уехать из страны, если ей не нравится что-то в теме международной политики. 

Источник: YouTube
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