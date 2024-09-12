Продюсер Разин заявил, что Пугачева обещала "закопать его"

Певице палец в рот не клади

Продюсер Степан Разин рассказал о неприятном инциденте с угрозами от певицы Аллы Пугачевой. Как оказалось, бывшая примадонна отечественной эстрады раньше позволяла себе зверские выпады в адрес коллег по звездному цеху.



По словам продюсера, работавшего в девяностые с коллективами "Мираж" и "Каролина", конфликт произошел в период, когда он занимался выпуском своей газеты под названием "МУЗОН". Одна из опубликованных статей не понравилась именитой исполнительнице, и она решила лично обсудить это с Разиным. В материале было указано, что у певицы голос стал прокуренный и заметно сел.



Мужчина вспомнил, что однажды вечером на его домашний телефон поступил звонок, который оказался неожиданно грубым. По его словам, из трубки раздались нецензурные выражения, а затем последовала угроза:



"Я тебя закопаю, убери эту заметку".



Этот звонок оставил у продюсера яркие впечатления, и он отметил, что не ожидал подобной реакции со стороны знаменитой артистки. Тогда ситуация оказалась достаточно напряженной для Разина. Тем не менее, он справился с давлением, и инцидент не повлиял на его дальнейшую профессиональную деятельность.

К слову, ранее Алле Пугачевой выставили жесткое условие возвращения в Россию.

