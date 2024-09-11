Глава ФПБК Бородин предложил Пугачевой вернуться в РФ без Галкина*

Пугачевой выставили жесткое условие возвращения в Россию
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артистке придется сделать непростой выбор

Знаменитая российская певица Алла Пугачева может вернуться в родную страну без препятствий, однако ей придется соблюсти жесткое условие. С таким заявлением выступил известный российский общественник Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что предложение вернуться на родину не распространяется на супруга звезды, известного комика Максима Галкина*. Так что при желании грандиозное возвращение Пугачевой придется организовывать без мужа. По словам общественника, в отношении бывшей примадонны отечественной эстрады российскими властями не вводились санкции и не возбуждались уголовные дела. Поэтому она может свободно вернуться в страну.

А вот к Максиму Галкину* могут возникнуть вопросы. Причиной возможных претензий к шоумену является его публичная поддержка стран Североатлантического альянса и критика российской политики, что не осталось без внимания со стороны властей.

Лицедей с начала конфликта неоднократно высказывался против действий России, что вызвало резкую реакцию в стране. Бородин отметил, что комика могут арестовать прямо в аэропорту, либо запретят въехать в Россию. Впрочем, официально статус иноагента таких ограничений не налагает.

К слову, ранее всплыли грязные подробности личной жизни Пугачевой и Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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