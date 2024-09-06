"Ветераны России" потребовали лишить Пугачеву и Галкина* родительских прав

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Активисты "Ветеранов России" выступили с призывом к российским властям проверить условия, в которых воспитываются наследники бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и скандально известного юмориста Максима Галкина*. Такой информацией с общественностью поделился глава движения Ильдар Резяпов.
В организации выражают обеспокоенность тем, как постоянная смена страны проживания и в целом нестабильная жизнь могут повлиять на развитие Лизы и Гарри, деток знаменитых артистов.
Активист обратил особое внимание на то, что маленькие наследники звездной династии нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Частые перелеты, смена окружения и школ, по его словам, могут негативно сказаться на их психологическом состоянии и образовательном процессе. В случае выявления нарушений, активисты требуют рассмотреть возможность лишения звезд родительских прав.
Этот призыв вызвал широкий резонанс в обществе, так как вопрос касается одной из самых известных и обсуждаемых семей в России. Пока звезды никак не комментировали ситуацию.
К слову, ранее стало известно, что Галкин* бросил жену с детьми и уехал в охваченную войной страну.
Они призвали российского лидера замолчать