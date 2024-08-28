Ясновидящая Миронова объяснила отношения между Орбакайте и Пугачевой

Почему Орбакайте и Пугачева почти не видятся: выяснилась причина
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Родственные связи не так крепки

В последние годы певица Кристина Орбакайте и ее знаменитая мать, бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева редко видятся и практически не появляются вместе на публике, что вызвало вопросы у поклонников. Как выяснилось, причина этого кроется в их прошлом и нынешнем образе жизни.

Своим мнением по поводу отношений двух знаменитостей поделилась известная ясновидящая Дарья Миронова. Эксперт по тонким материям напомнила: когда Кристина появилась на свет, ее мать активно занималась карьерой и часто отсутствовала из-за гастролей и съемок. Воспитание малышки в основном легло на плечи ее бабушки. С тех пор мать и дочь привыкли к раздельной жизни, каждая из них развивала свою карьеру и личную жизнь.

В последние годы Кристина и Алла продолжают жить в своем ритме. Орбакайте активно работает над своими проектами и проводит время с семьей. Дама в основном живет в Соединенных Штатах Америки и периодически появляется в России. В то время как Пугачева разрывается между Израилем, Кипром и Латвией и полностью обделяет своим вниманием родную страну. Тем не менее, родственницы сохраняют теплые отношения, хотя их плотные графики не всегда позволяют часто видеться.

"Я уверена, что уважение и понимание долга, тяжелой работы мамы сделало свое дело. Я не думаю, что у Кристины с мамой сейчас есть какие-то сложности. Они действительно мало общаются", – заявила медиум.

К слову, ранее чеченского внука Пугачевой поймали на нарушении закона.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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