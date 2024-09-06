Экс-солистка "Ласкового мая" Грозовская заявила об убийстве Шатунова

Артистка уверена, что в смерти любимца публики есть виновные

Бывшая солистка популярного творческого коллектива "Ласковый май" Наталья Грозовская сделала громкое заявление касательно трагической кончины исполнителя Юрия Шатунова, жизнь любимца публики оборвалась два года назад. По ее словам, смерть легендарного артиста нельзя назвать уходом по естественным причинам, он был убит. Артистка считает, что ее коллегу довели до этого состояния, и его смерть не была случайной.



Концертный руководитель музыкантов Аркадий Кудряшов также высказался по этому поводу. По его мнению, несчастного артиста "убили суды" с бывшим продюсером группы Андреем Разиным, которые оказались слишком тяжелыми для творческого человека. Он добавил, что постоянные судебные разбирательства и напряжение, связанное с конфликтами по поводу авторских прав на хиты, сильно подорвали здоровье солиста. Эти процессы были крайне изнурительными для артиста, что могло привести к его преждевременной смерти.

"Я считаю, что это убийство. Я не хочу сейчас никого называть. Следствие разберется", – четко обозначила свою позицию по трагическому инциденту Грозовская.

Ранее сообщалось, что знаменитый артист скончался от острой сердечной недостаточности, однако версия его коллег открывает новые вопросы вокруг трагической кончины звезды. Многие поклонники до сих пор скорбят о потере кумира и обсуждают различные теории его смерти. Конфликт между Шатуновым и Разиным начался за несколько лет до смерти певца, когда музыканты начали биться за права на песни группы, что привело к длительным судебным процессам.

К слову, ранее была раскрыта интимная тайна Юрия Шатунова.