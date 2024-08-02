Публичные объятия Бузовой и Галустяна осудил Май Абрикосов

У знаменитого актера двое детей

Ольга Бузова практически каждый свой шаг освещает в социальных сетях. Девушка привыкла жить на публику, однако с некоторых пор личную жизнь все же старается держать при себе. Звезда активно намекает на то, что ее сердце не свободно, однако нового возлюбленного пока демонстрировать поклонникам не собирается. Впрочем, глазастые коллеги уже сделали свои предположения.



Так, бывший участник скандальной телестройки "Дом-2" Май Абрикосов обратил внимание на откровенные ласки, которыми Бузова одаривает Михаила Галустяна. В социальные сети попал видеоролик с жаркими плясками телеведущих. Бузова не стесняется поправлять грудь перед известным артистом и юмористом, трется об него бедрами и прижимается всем телом.

Абрикосов напомнил, что у Галустяна дома жена и двое детей. По его мнению, такое поведение является недопустимым. Более того, Май не исключает, что Михаилу "грозит развод" на фоне столь тесных отношений с молодой певицей.

"Бездарь Бузова быстро протащит Галустяна по самому дну скандальности. По грязищи. Скоро будем читать новости про развод Миши с женой, не сошлись характерами", – поделился своим мнением блогер. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее известная ясновидящая сделала предсказание для Ольги Бузовой. Эксперт по тонким материям уверена, что уже совсем скоро телеведущая порадует многочисленных поклонников появлением наследника.