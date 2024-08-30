Крутой назвал главную причину болезни Губина

Крутой назвал причину проблем со здоровьем у Губина
Игорь Крутой. Фото: АГН "Москва"
Состояние знаменитости подкосилось после тяжелого переживания

Андрей Губин впервые за долгое время стал участником "Новой волны" в Сочи. В один из дней ему посвятили несколько выступлений, на которых известные артисты исполнили его главные хиты. Композитор Игорь Крутой рассказал, как ему удалось организовать это.

Музыкант вспомнил, что Губин сам вышел с ним на связь и попросил позвонить ему на Telegram. Знаменитости встретились, позавтракали и приняли решение устроить такой юбилейный концерт. 

Крутой вспомнил, как начиналось его сотрудничество с артистом. Впервые он увидел Андрея в "Утренней звезде", позвонил ему. Вскоре после этого они начали выпускать один хит за другим. Однако в один момент успешная карьера Губина пострадала из-за его проблем со здоровьем.

"Сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей", – объяснил композитор причину произошедшего с певцом.

По его словам, Губин был невероятно благодарен за памятный концерт в Сочи – ему даже хотелось положить голову Крутому на плечо в знак благодарности. Но пока вопрос с возвращением артиста на сцену довольно сложный, поскольку в первую очередь нужно его желание не только выступать, но также побороть болезнь или забыть о ней.

Ранее Андрей Губин высказался об отношениях Лепса с новой избранницей.

Источник: News.ru
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