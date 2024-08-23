Внук Пугачевой Дени Байсаров попался на превышении скорости в Москве

Молодой человек повел себя вызывающе

Дени Байсаров, внук бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, был пойман на нарушении российского законодательства в Белокаменной. Молодой человек оказался дерзким лихачом и серьезно превысил скоростной режим. Нарушение правил ПДД попало на камеры и обернулось штрафными санкциями для парня.



Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом SHOT, 26-летний предприниматель уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. В этом году чеченский внук Пугачевой получил целых пять штрафных квитанций за превышение скорости.

Сын крупного чеченского бизнесмена Руслана Байсарова и известной певицы Кристины Орбакайте предпочитает вести скрытный образ жизни. Он не делится подробностями о себе в социальных сетях, поэтому люди даже не знают, в какой стране находится парень. Как оказалось, Дени не обделяет своим вниманием Москву и даже любит погонять по столичным улицам на своем роскошном "Мерседесе".

К слову, ранее тайное возвращение Пугачевой в Россию без мужа рассекретил известный шоумен.