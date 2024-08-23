Внук Пугачевой Дени Байсаров попался на превышении скорости в Москве

Чеченского внука Пугачевой поймали на нарушении закона
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Молодой человек повел себя вызывающе

Дени Байсаров, внук бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, был пойман на нарушении российского законодательства в Белокаменной. Молодой человек оказался дерзким лихачом и серьезно превысил скоростной режим. Нарушение правил ПДД попало на камеры и обернулось штрафными санкциями для парня.

Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом SHOT, 26-летний предприниматель уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. В этом году чеченский внук Пугачевой получил целых пять штрафных квитанций за превышение скорости.

Сын крупного чеченского бизнесмена Руслана Байсарова и известной певицы Кристины Орбакайте предпочитает вести скрытный образ жизни. Он не делится подробностями о себе в социальных сетях, поэтому люди даже не знают, в какой стране находится парень. Как оказалось, Дени не обделяет своим вниманием Москву и даже любит погонять по столичным улицам на своем роскошном "Мерседесе".

К слову, ранее тайное возвращение Пугачевой в Россию без мужа рассекретил известный шоумен.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Стало известно об ударе ВСУ по Курской АЭС

Станция находится в доступности для украинской артиллерии

"Просто ужас". Командир ВСУ расписался в бессилии из-за решения ВС России

Вояки не знают, как справиться с проблемой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей