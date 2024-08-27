Продюсер объяснил неожиданное заявление Киркорова о Пугачевой в Сочи

Произошедшее вызвало возмущение у народа

СМИ сообщили, что Алла Пугачева внезапно объявилась на "Новой волне" в Сочи. Так они отреагировали неожиданное упоминание артистки со стороны Филиппа Киркорова, который указал, что спел перед публикой песню "Корона", подаренную его бывшей супругой. Журналисты отметили, что артист решил таким образом вернуть Примадонну на праздник.

Подобное заявление певца вызвало возмущение у народа. Некоторые заявили, что пока Пугачеву хотят не видеть в России и перестать упоминать ее в медиа-пространстве, найдется кто-то и снова упомянет ее имя перед журналистами.

Поведение Киркорова решил объяснить знаменитый продюсер Павел Рудченко. Он напомнил, что артист всегда хорошо относился к бывшей супруге и защищал ее в информационном пространстве. Именно поэтому нет ничего странного в том, что Филипп не избегает произность ее имя на публике в положительном ключе.

"Киркоров и почитатели Пугачевой будут о ней напоминать, дабы она не ушла с российского инфополя. Может, у них такая задумка", – говорит он.

Рудченко отметил, что "Новая волна" является важным событием в сфере шоу-бизнеса. Поэтому все значительные заявления звезды могут произностить именно на этом мероприятии.

Напомним, сам Киркоров в беседе с журналистами отмечал, что в композиции, подаренной Пугачевой, есть очень важные строки, которые перекликались с его жизнью. Так бывшая супруга, вероятно, советовала ему не обращать внимание на проблемы и не таить обиду и злость в себе.