Барецкий сообщил о тайном приезде певицы Пугачевой в Россию

Многие отмечают, что звезду тянет домой

Шоумен Стас Барецкий заявил о тайном возвращении опальной певицы Аллы Пугачевой в нашу страну. По заверениям артиста, бывшая примадонна отечественной эстрады решила приехать на родину, но без своего суженного Максима Галкина*. Такой информацией скандально известный провокатор поделился с журналистами издания "Страсти".



Станислав утверждает, что о своем новом визите "Женщина, которая поет" предпочла не сообщать широкой общественности, поэтому в прессе эта информация не освещалась. По его словам, певица лично вышла с ним на связь и попросила повидаться, пока она будет в Белокаменной. Однако детали и цель визита беглой артистки пока остаются в тайне.

"Нахожусь у замка Пугачевой, ожидаю ее, обещала приехать одна! Мне позвонила попросила встретить", – уверяет скандально известный провокатор.

Впрочем, пока что беглая экс-примадонна официально не подтвердила информацию о визите, что только усиливает интерес к ее возможным планам в столице. Более того, чаще со стороны покинувших родную страну супругов звучат заверения в том, что в Россию они возвращаться не собираются.

К слову, ранее всплыли грязные подробности личной жизни Аллы Пугачевой и Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации