Кушанашвили из больницы рассказал о звонке Пугачевой

Тяжелобольной Кушанашвили сообщил о неожиданно объявившейся Пугачевой
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube
Певица внимательно следит за всем, что происходит в России

Преданные поклонники скандально известного журналиста Отара Кушанашвили с тревогой наблюдают за новостями о его здоровье. Телеведущий столкнулся с тяжелым онкологическим заболеванием и пока остается в больнице. Оттуда Отар сообщил о неожиданном появлении в его жизни бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Отар рассказал, что стойко выносит обрушившиеся на его голову беды и надеется вскоре поправиться. Тем более, что за него молятся очень именитые представители отечественного шоу-бизнеса, а также миллионы простых россиян. Кушанашвили не стал скрывать, что сильно боится болезни, которая подорвала его здоровье. Страшный диагноз "рак" для многих звучит как приговор. Телеведущий надеется, что сможет справиться с этим испытанием.

"Я знаю, как вас пугает слово "онкология". И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящий мне Николай Басков, Сосо Павлиашвили... Алла Пугачева, которая интересуется оттуда, как у меня дела", – сообщил журналист-скандалист.

Таким образом, неожиданно выяснилось, что Пугачева в курсе трагедии Кушанашвили и даже лично интересуется состоянием его здоровья. Это выглядит особенно любопытно на фоне того, что раньше артисты серьезно враждовали, но топор войны зарыт, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее популярная телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно набросилась на Отара Кушанашвили.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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