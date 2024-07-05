Кудрявцева эмоционально отреагировала на видео Кушанашвили из больницы

Внимание публики приковано к состоянию телеведущего

Популярный российский телеведущий Отар Кушанашвили не на шутку перепугал поклонников. Оказалось, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. Журналист попал в реанимацию из-за непроходимости кишечника, а затем выяснилось, что у него есть подозрительное образование в брюшной полости. Жутко испугавшаяся из-за случившегося коллега Отара, телеведущая Лера Кудрявцева, неожиданно накинулась на еле избежавшего смерти мужчину.

Недавно телеведущий опубликовал видео из больничной палаты, где рассказал о том, что постепенно идет на поправку. Кудрявцева очень эмоционально отреагировала на появление первой весточки от Кушанашвили. В первую очередь, она порадовалась за друга, но тут же строго потребовала "не бесить ее". В такой несколько агрессивной форме Лера выразила свои переживания за жизнь и здоровье Отара.

"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!" – сказала блондинка.

В своем видеообращении телеведущий признался, что всегда игнорировал принципы здорового образа жизни, такой подход привел его на больничную палату. Отар рассказал, что оказался буквально на пороге смерти, но все же сумел выкарабкаться. Телеведущий раскаялся в том, что тратил огромное количество времени и ресурсов на бесполезные вещи, например, походы по ресторанам. Отар надеется, что после пережитого сможет изменить подход к жизни.

К слову, ранее шаманка Туяна поделилась подробностями состояния Отара Кушанашвили.