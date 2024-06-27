Шаманка Туяна поделилась подробностями состояния Отара Кушанашвили

"Его душа ушла": что произошло с госпитализированным Отаром Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube
Фанаты в ужасе от случившегося

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости об экстренной госпитализации популярного российского журналиста Отара Кушанашвили. Мужчина остается в больнице, сейчас опытные медицинские эксперты стараются сделать все для того, чтобы сохранить его здоровье. Жуткими подробностями состояния звезды поделилась известная шаманка Туяна Шойненова.

Кушанашвили попал в больницу после того, как почувствовал острую боль в животе. У Отара диагностировали непроходимость кишечника, однако после проведения исследований оказалось, что ситуация значительно хуже. В брюшной полости знаменитости нашли опухоль, сейчас ее фрагмент отправили на биопсию и скоро станет известно, насколько новообразование опасно для здоровья.

В свою очередь, известная ясновидящая уверена, что главная проблема Кушанашвили заключается в негативном энергетическом фоне. Душа знаменитости "отлетела" и необходимо предпринять определенные усилия, чтобы вернуть ее "на место".

"Его душа ушла. Желательно ее вернуть, чтобы все было нормально. Его душа то проваливается в какой-то канал, то выходит", – сообщила шаманка.

Туяна добавила, что журналист мог совершить серьезный проступок, за что был наказан болезнью. Также, по словам медиума, Кушанашвили страдает из-за "осуждения со стороны умерших родных". Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее друзья Отара Кушанашвили рассказали о состоянии его здоровья.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

"На шаг ближе": в США испугались из-за снятия нового запрета по Украине

Эскалация ситуации продолжается

В США заявили о потере союзника по НАТО из-за связи с Москвой

Политика Вашингтона дала обратный эффект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей