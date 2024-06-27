Шаманка Туяна поделилась подробностями состояния Отара Кушанашвили

Фанаты в ужасе от случившегося

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости об экстренной госпитализации популярного российского журналиста Отара Кушанашвили. Мужчина остается в больнице, сейчас опытные медицинские эксперты стараются сделать все для того, чтобы сохранить его здоровье. Жуткими подробностями состояния звезды поделилась известная шаманка Туяна Шойненова.



Кушанашвили попал в больницу после того, как почувствовал острую боль в животе. У Отара диагностировали непроходимость кишечника, однако после проведения исследований оказалось, что ситуация значительно хуже. В брюшной полости знаменитости нашли опухоль, сейчас ее фрагмент отправили на биопсию и скоро станет известно, насколько новообразование опасно для здоровья.

В свою очередь, известная ясновидящая уверена, что главная проблема Кушанашвили заключается в негативном энергетическом фоне. Душа знаменитости "отлетела" и необходимо предпринять определенные усилия, чтобы вернуть ее "на место".

"Его душа ушла. Желательно ее вернуть, чтобы все было нормально. Его душа то проваливается в какой-то канал, то выходит", – сообщила шаманка.

Туяна добавила, что журналист мог совершить серьезный проступок, за что был наказан болезнью. Также, по словам медиума, Кушанашвили страдает из-за "осуждения со стороны умерших родных". Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее друзья Отара Кушанашвили рассказали о состоянии его здоровья.