Только три человека пришли на могилу Пригожина в годовщину его смерти

Родственников бизнесмена на клабище не было

23 августа прошла первая годовщина со смерти Евгения Пригожина. На Прохоровском клабщире родные устроили ему панихиду. Однако, несмотря на известность бизнесмена, церемонию посетили только три человека.

По данным "Фонтанки", в первой половине дня на могиле Пригожина вообще никого не было. Журналисты не исключают, что это связано с погодой: в Питере шел проливной дождь. При этом на месте захоронения находилось много свежих букетов.

Панихиду на кладбище провели три человека: священник и две поющие дамы. Также почтить память главы ЧВК "Вагнера" пришли трое гражданских – кем именно они являлись Пригожину, неизвестно.

Сейчас на его могиле стоит памятник, который возвели еще в конце мая. К нему посетители приносят флаги ЧВК, цветы и памятные сувениры.

При этом до сих пор не все верят, что Евгений Пригожин действительно ушел из жизни. В Сети ходит теория, будто бы бизнесмен на самом деле инсценировал свою гибель и скрывается в других странах. Разговоры об этом усилились, когда на кадрах от ЧВК "Вагнер" заметили подозрительно похожего на него мужчину.