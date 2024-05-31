Появились фото памятника Пригожину на кладбище в Петербурге

Пригожину поставили памятник на кладбище в Петербурге – фото
Евгений Пригожин. Фото: соцсети
Официальное открытие назначено на важную дату

Смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продолжают обсуждать и по сей день. Трагическая гибель известного бизнесмена и военного деятеля обросла огромным количеством слухов и конспирологических теорий. Некоторые до сих пор уверены, что Евгений Пригожин может быть жив. Тем не менее, время идет своим чередом – память о погибшем уже увековечили на кладбище в Санкт-Петербурге.

Евгений Пригожин был захоронен на Пороховском погосте. Теперь там появился памятник лидеру вагнеровцев. Монумент установили 29 мая. Таким образом подготовились к дню рождения Пригожина – предприниматель появился на свет 1 июня. На этот день назначено официальное открытие памятника.

Монумент представляет собой фигуру Евгения Пригожина в полный рост. На куртке нанесено изображение трех звезд Героя. При жизни бизнесмен был удостоен звания Героя России, а также ЛНР и ДНР. В социальных сетях уже появилось фото памятника.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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