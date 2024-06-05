Лидер группы "Мумий Тролль" Лагутенко заработал 19,3 млн рублей на бизнесе в РФ

Артист давно перебрался за границу

К сожалению, опытным путем было доказано, что многие российские артисты не испытывают излишней любви к родной стране и прекрасно чувствуют себя за границей. Среди таких беглецов оказался популярный рок-исполнитель Илья Лагутенко. Солист знаменитой музыкальной группы "Мумий Тролль" давно живет за границей, однако, что любопытно, продолжает разрабатывать в России.



Так, журналистам удалось выяснить, какие доходы обеспечивает беглецу родное государство. Только за текущий год компания, занимающаяся релизами песен исполнителя, заработала почти 20 миллионов рублей. Судя по всему, фирма является одним из весомых источников доходов Лагутенко, при этом известно, что 71% в "Лагуне" принадлежит его матери, Елене Кибиткиной. Чистая прибыль организации за 2023 год достигла почти 8 миллионов рублей.

Впрочем, после побега за границу финансовые дела Ильи Лагутенко заметно испортились. Так, компания "Лагуна" еще несколько лет назад, в 2021-м году, приносила артисту поистине баснословные деньги. За тот год организация заработала почти 100 миллионов рублей. Но, как бы там ни было, даже после переезда за границу Лагутенко ухитряется обогащаться на миллионы рублей за счет российской компании.

К слову, ранее стало известно, почему на самом деле переехавший за рубеж телеведущий Александр Цекало исчез с российского телевидения.