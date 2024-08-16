Ставшая разведенкой Нюша скинула штаны на публике – откровенное фото

Ставшая разведенкой Нюша скинула штаны на публике – откровенное фото
Нюша. Кадр: YouTube
Красотка показала роскошное тело

Перипетии в личной жизни знаменитостей всегда привлекают особое внимание публики. За короткое время информационное пространство разорвали новости о громких расставаниях – разрушились браки певицы Нюши, Алсу, основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, модели Марии Погребняк и некоторых других звезд. Впрочем, прекрасные разведенки не унывают. Например, певица Нюша отбросила ложную скромность и скинула штаны на публике. 

На свежих кадрах артистка позирует в сексуальном кружевном наряде. Стройные ноги и крепкие бедра знаменитости оголены. Роскошная грудь певицы подчеркнута стильным корсетом, украшенным перьями. Красотка кокетливо отвела глаза в сторону, добавив фотографии особый шарм.

Фото: соцсети

В комментариях знаменитость засыпали комплиментами. Роскошный внешний вид матери двоих детей восхищает публику. Нюша после развода явно не страдает. У красотки всегда было много поклонников.

К слову, ранее мужчины рассказали, какие действия женщин в постели вызывают у них отвращение. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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