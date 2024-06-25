Газманов рассказал, как ему удается сохранять форму в 73 года

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Певец Олег Газманов сумел обмануть старение – в свои почти 73 года он выглядит значительно моложе, поскольку уделяет много внимания своему здоровью и физической активности. Более того, в отношении питания у него тоже есть свои правила. Ими знаменитость поделился в эфире передачи "Звезды сошлись".
Каждое утро артист начинает с зарядки в 15 минут, она является довольно интенсивной. День у него стартует, как правило, в 4 утра. Только после этого он приступает к плотному завтраку, стараясь при этом не переедать.
"Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи", – говорит знаменитость.
Газманов утверждает, что сильно себя в еде не ограничивает. Особенно он любит стейки и мясо на огне. Также певец не может отказать себе в хорошем красном вине, даже если из-за этого пристрастия проживет меньше.
Ранее Олег Газманов выпустил новую патриотическую композицию, которую раскритиковал бывший муж Собчак Максим Виторган.
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