Сбежавший режиссер Иван Вырыпаев* пожаловался на жизнь в Польше

В нашей стране звезде было значительно комфортнее

После известных событий зимы позапрошлого года некоторые российские культурные деятели приняли решение сбежать из России и начали строить свою жизнь и карьеру за границей. Стоит отметить, что для многих такой поворот судьбы привел к катастрофическим последствиям. Так, знаменитый российский режиссер Иван Вырыпаев* буквально взвыл из-за жизни в Польше.



Беглец пожаловался, что в Польше не может найти применение своим талантам. Сцена этой европейской страны оказалась для него фактически закрытой. При этом перспективы возвращения в Россию у Вырыпаева* нерадужные. 13 августа его заочно приговорили к почти восьми годам лишения свободы за лживые заявления о российской армии.

Таким образом, теперь культурный деятель вынужден изыскивать пути для выживания.

"Я в сложной ситуации нахожусь. Я живу в Польше, где театральная система работает против меня. У меня нет сцены, мне негде ставить. Меня не пускают в театры, там свои актеры, труппы", – пожаловался на свою заграничную жизнь беглец.

Культурный деятель добавил, что сейчас, в пятидесятилетнем возрасте, мог бы плодотворно работать, однако у него нет места для реализации потенциала. Иван понимает, что оказался в ситуации, когда все его таланты могут пойти коту под хвост.

К слову, накануне широкий резонанс в информационном пространстве вызвала выходка беглого блогера Александра Шпака. Мужчина решил публично надругаться над важнейшим документом.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации