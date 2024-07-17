Звезда TikTok Белла Томпсон умерла в возрасте 10 лет

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В период развития цифровых технологий звездами социальных сетей часто становятся даже маленькие дети. Грустные новости пришли из Канады. Там скончалась популярная девочка-блогер. За жизнью Беллы Томпсон наблюдали поклонники со всего мира.
Малышка прославилась, записывая яркие и жизнерадостные видеоролики в социальной сети TikTok. У девочки было много поклонников, которые ежедневно посещали ее страничку и заряжались позитивом на день.
Белла появилась на свет с серьезными отклонениями. Медицинские эксперты диагностировали у нее три генетических заболевания. Девочка страдала от карликовости, однако никогда не теряла оптимизма. Это привлекло всеобщее внимание к малышке, взявшей звучный псевдоним Белла Брейв.
В прошлом году ей успешно пересадили кишечник, однако недавно у ребенка снова начались проблемы со здоровьем. У девочки диагностировали заражение инфекцией легких. Малышку пришлось ввести в медикаментозную кому. К сожалению, в конце концов, девочка умерла. Белле было всего 10 лет.
"Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота", – так о страшном горе рассказала мать юного блогера.
К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали жуткую смерть популярного циркача, который погиб на глазах у ошарашенных россиян.
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