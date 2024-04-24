Татьяна Брухунова пожаловалась на низкую температуру из-за болезни

"Очень низкая температура": Брухунова поделилась личной особенностью
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Звезда часто откровенничает с подписчиками

Брак со знаменитым российским юмористом Евгением Петросяном сделал его молодую возлюбленную Татьяну Брухунову звездой социальных сетей. Многие россияне с огромным интересом наблюдают за жизнью молоденькой супруги юмориста. Недавно знаменитость рассказала подписчикам о необычной особенности заболевания, с которым ведет непримиримую войну.

Оказалось, что текущий год стал непростым для Татьяны. Девушка призналась, что в этом сезоне страдает от очень сильных аллергических реакций. Кроме того, знаменитость ошеломила поклонников, показав им градусник с экстремально низким показателем. Температура тела измученной болезнью девушки опустилась до отметки в 34,8 градуса.

Татьяна пояснила, что таким необычным образом ее организм реагирует на проблемы со здоровьем. Помимо аллергии, жена Петросяна страдает от гнойного гайморита. Татьяна рассказала, что вынуждена принимать антибиотики, а также регулярно делает особые процедуры. При этом Брухунова сообщила поклонникам, что проколы делать не собирается, она рассчитывает победить болезнь без подобного медицинского вмешательства.

"Почему у меня такая низкая температура? У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание", – рассказала Татьяна.  

Ранее стало известно о разделе шикарного наследства Петросяна.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей