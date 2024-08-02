Нетребко впервые выступит в США с 2019 года

Звезда уже начала подготовку к мероприятию

Оперная дива Анна Нетребко готовится дать свое первое выступление на американской сцене после скандала с ньюйоркской оперой, где ранее ей запретили выступать и она отсудила с заведения огромную сумму компенсации. Певица впервые с 2019 года выступит во Флориде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт организаторов представления.

Ожидается, что артистка споет свою программу в рамках ежегодного оперного гала-концерта в Palm Beach Opera во Флориде. Он назначен на 3 февраля 2025 года.

"Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу", – сказано в афише.

Сколько будет стоить посмотреть на знаменитость – не сообщается. Сама Нетребко подтвердила, что уже договорилась о выступлении и готовится к нему с полной силой.

Ранее была озвучена причина, почему артистка решила развестись с супругом.