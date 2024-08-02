Нетребко впервые выступит в США с 2019 года

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Оперная дива Анна Нетребко готовится дать свое первое выступление на американской сцене после скандала с ньюйоркской оперой, где ранее ей запретили выступать и она отсудила с заведения огромную сумму компенсации. Певица впервые с 2019 года выступит во Флориде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт организаторов представления.
Ожидается, что артистка споет свою программу в рамках ежегодного оперного гала-концерта в Palm Beach Opera во Флориде. Он назначен на 3 февраля 2025 года.
"Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу", – сказано в афише.
Сколько будет стоить посмотреть на знаменитость – не сообщается. Сама Нетребко подтвердила, что уже договорилась о выступлении и готовится к нему с полной силой.
Ранее была озвучена причина, почему артистка решила развестись с супругом.
Украинец оказался непоследовательным
Страна нужна только в качестве послушного инструмента