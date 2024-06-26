Нетребко и Айвазов приняли решение развестись

Что стало причиной прекращения отношений - неизвестно

Оперная дива Анна Нетребко и Юсиф Айвазов приняли решение развестись после 10 лет брака. Такое заявление они сделали для австрийской прессы. Вместе супруги воспитывали сына артистки от Эрвина Шротта

"Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго", – говорится в их совместном заявлении.

При этом Нетребко и Айвазов не прекратят свое творческое сотрудничество. Они объявили, что все их совместные представления останутся в силе, несмотря на развод. В августе они выступят в "Тоске" в Вероне.

"Мы не будем делать дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни", – указали супруги.

Отношения между Нетребко и Айвазовым завязались во время совместной работы над "Манон Леско" в Риме в 2014 году. Они поженились в 2015 году. В итоге пара стала одной из самых известных в оперном мире.

После новости о разводе появились слухи, что знаменитости давно к этому готовились. По фото в соцсетях можно заметить, что артистка и певец в последнее время похудели и похорошели. Люди шепчутся, что у Анны и Юсифа могут быть новые отношения, которые пока они не хотят представлять публике.

Ранее стало известно, что Айвазов отказался приехать в Россию со своим представлением.