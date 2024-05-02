Концерт Анны Нетребко в Швейцарии отменили из-за конференции по Украине

Планы певицы пошли коту под хвост

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко определилась со своими взглядами на международные события и решила прочно обосноваться в европейских странах. Артистка заняла прозападную позицию, однако это не уберегло ее проблем.



Так, стало известно об обидном ударе по знаменитости из-за Украины. Оперной певице пришлось распрощаться с планами выступить с концертной программой в швейцарском городе Люцерн. Артистка рассчитывала порадовать местную публику своими талантами в первый день лета – 1 июня. Однако власти Швейцарии решили лишить знаменитость такой возможности.

Все дело в том, что в июне там запланирована некая конференция по Украине. Власти поразмышляли и решили, что выступление российской певицы может спровоцировать волнения в обществе и является крайне нежелательным. Так что Анну Нетребко лишили возможности получить солидный гонорар за концерт. Местные чиновники прямо обозначили, что ее появление может стать "угрозой общественному порядку".

Так называемая мирная конференция по делам, касающимся Украины, должна пройти 15-16 июня рядом со швейцарским городом Люцерн. Российская сторона на данное мероприятие не приглашена. Что касается Нетребко, европейские чиновники объявили: отношение к этой звезде эстрады остается противоречивым, так что лучше обойтись без нее.

К слову, ранее муж Анны Нетребко отказался приехать в Россию.