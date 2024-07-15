В цирке в Ростове-на-Дону умер трюкач Сиксто Чаварро Октавио

Известный артист умер на глазах ошарашенных россиян
Фото: www.unsplash.com
Страшный инцидент произошел в Ростове-на-Дону

Жуткая трагедия разыгралась на глазах посетителей цирка. Известный каскадер выполнял привычный трюк с движением на велосипеде по натянутому канату. Однако, к сожалению, этот выход стал последним для колумбийца Сиксто Чаварро Октавио. В самом конце элемента 44-летний артист неожиданно сорвался с каната и рухнул на пол.

Жуткий инцидент произошел в известном цирке Демидовых в Ростове-на-Дону. Ошарашенные зрители наблюдали за тем, как с высоты четырех метров на жесткое покрытие летит известный циркач. Мужчина приземлился прямо на голову и тут же перестал двигаться. Охваченные ужасом россияне наблюдали за бездыханным телом звезды.

На сцену сразу же выбежали коллеги несчастного и унесли его за кулисы. После этого артиста экстренно госпитализировали, однако медики уже ничем не могли помочь знаменитости, он скончался.

Жуткую историю активно обсуждают в социальных сетях. Люди возмущены тем, что артист выполнял сложный трюк без страховки. Кроме того, на полу не было мягких матов. Сейчас в деталях трагедии разбираются местные правоохранители. Дело находится на особом контроле у прокуратуры.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста. Тело знаменитости обнаружили в машине. Рядом с покойником лежала его погибшая собака.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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