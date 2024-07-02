Умер народный артист России Владимир Матвеев

Внезапно стало плохо ночью: умер народный артист России
Фото: www.unsplash.com
Актер блистал во многих телесериалах

Сегодня, 2 июля, стало известно о большой трагедии. Этой ночью оборвалась жизнь народного артиста Российской Федерации Владимира Матвеева. Несмотря на пожилой возраст знаменитости – ему было 72 года, особых проблем со здоровьем Матвеев не испытывал. Его внезапная смерть поразила родных и близких.

О том, что любимец публики скончался, рассказала его убитая горем жена. Женщина сообщила, что Владимиру Матвееву неожиданно стало плохо ночью. В квартиру звезды тут же вызвали карету скорой помощи, однако приехавшие на место медики могли лишь констатировать смерть. Мужчина лежал на полу и не подавал признаков жизни. Его тело увезли в морг.

За свою жизнь Владимир Матвеев успел сняться во многих знаковых кинолентах. Среди его работ такие известные большинству россиян культовые телесериалы, как "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и другие. Многочисленные поклонники и коллеги покойного скорбят о его смерти вместе с родными и близкими.

К слову, ранее стало известно о кончине заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Мальцева.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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