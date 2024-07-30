В Боливии на камеру впервые попала мифическая амазонская ласка

Ролик поразил ученых

Необычная история произошла в Боливии. Там местный кофейный фермер записал на видео странное животное, которое выбралось из норки. Позже выяснилось, что ему удалось поймать на камеру мифическую амазонскую ласку, которую ранее никто не видел.



Мужчина занимался своими делами на участке и неожиданно заметил необычного зверька, выглянувшего из небольшой норки, расположенной у источника воды. Увиденное заинтриговало фермера, и он тут же схватился за телефон, включив видеозапись.

Позже оказалось, что это амазонская ласка. Ученые называют ее почти мифической, так как ранее никто не мог с ней повстречаться. Видеоролик доказал, что необычный зверек проживает в Боливии. Запись фермера стала настоящим подарком для ученых. За этим мифическим зверьком специалисты охотились годами, но так и не смогли лично повстречаться с лаской, а тем более записать ее на видео.

Ученые обратили отдельное внимание на то, что простые люди очень часто помогают двигать вперед науку и получать информацию о новых видах. Внимательные очевидцы нередко оказываются свидетелями необычных природных явлений, а также порой встречают уникальных представителей флоры и фауны.

К слову, ранее первый человек с мозговым имплантом оценил свои новые возможности.