Первый человек с мозговым имплантом Арбо сообщил о повышении эффективности чипа

"Это сносит крышу": первый человек с мозговым имплантом оценил новые возможности
Фото: www.unsplash.com
Мужчина в шоке от происходящего

За судьбой Нолана Арбо внимательно наблюдает весь мир. Мужчина стал первым в истории человеком, в мозг которого вживили специальный чип. Обладатель импланта организации Neuralink в беседе с российскими журналистами рассказал о своих новых возможностях.

Арбо сообщил, что некоторое время назад часть электродов отошла от поверхности мозга, однако это не сказалось на эффективности чипа, напротив, возможности мужчины продолжают расти.

Семь лет назад мужчина полностью лишился возможности управлять своим телом. В результате несчастного случая он был парализован. Такое жуткое состояние организма сподвигло Арбо согласиться стать частью грандиозного эксперимента Илона Маска по вживлению в мозг специального чипа. Это устройство, в первую очередь, предназначено именно для людей, лишившихся возможности нормально функционировать. С его помощью можно управлять телефоном и компьютером.

Мужчина сообщил, что после появления сбоев представители компании оперативно доработали имплант, теперь он работает даже лучше.

"Сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее число электродов было в моем мозгу. Это просто сносит крышу", – поделился рассказом о своих новых возможностях отважный мужчина.

К слову, ранее российский космонавт сделал заявление о встрече с инопланетянами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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